Elterngeldbeiträge in Kaarst : Eltern werden im Mai von Gebühren befreit

Kaarst Die Stadt Kaarst wird im Mai den Zahlungslauf der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in der Tagespflege, den Kindertagesstätten und den Betreuungsangeboten an den Schulen aussetzen.

Sowohl in der Kindertagesbetreuung als auch an den Schulen ist im Mai von einer Notbetreuung auszugehen. In der Sitzung am 24. Juni wird die Verwaltung dem Stadtrat zudem einen Vorschlag unterbreiten, wie mit den Beiträgen für das ersten Halbjahr 2021 insgesamt verfahren werden soll.