Schließungen durch Krankheitsfälle Eltern von Kita Erftstraße gehen auf die Barrikaden

Die Eltern der Kinder, die die Kita an der Erftstraße besuchen, sind verzweifelt. „Ich hatte letzte Woche meine jüngste Tochter zwei Tage und die große drei Tage lang zu Hause. In der Kita sind ständig Erzieher krank“, erklärt Julia Furlan, Mitglied im Elternbeirat, gegenüber unserer Redaktion. Ihre Kinder seien seit August aufgrund der Personalnot noch keine Woche am Stück in der Kita gewesen. „Das geht so nicht, wir Eltern müssen auch arbeiten und können unsere Kinder nicht drei Tage die Woche zu Hause betreuen“, so Furlan weiter. Ihre Kinder haben seit Beginn der Corona-Pandemie keinen Ausflug gemacht, nicht einmal zum Spielplatz seien sie gegangen. „Irgendwann ist die Entwicklung der Kinder gefährdet“, glaubt Furlan.