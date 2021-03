Umfrage an Kaarster Gymnasium : Eltern von AEG-Schülern mit Distanzunterricht zufrieden

Kaarst Eltern vom Albert-Einstein-Gymnasium haben zusammen mit der Schulleitung einen Fragebogen zum Distanzunterricht erstellt – mit einem durchaus zufrieden stellendem Ergebnis.

Auch am Albert-Einstein-Gymnasium läuft seit einer Woche zumindest für die Q1 und die Q2 wieder der Präsenzunterricht. „Es ist geräuschlos angelaufen“, berichtet Schulleiter Bruno von Berg. Derweil haben die Eltern in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und Martin Urra, Koordinator für Schulentwicklung, einen Fragebogen zum Distanzunterricht erstellt. Die Ergebnisse hat das AEG auf die Schul-Homepage gestellt. Und die Ergebnisse sind durchweg positiv zu bewerten. „Die Eltern haben laut der Befragung das Gefühl, dass die Kinder wieder eine Struktur haben“, sagt Martin Urra. Die Anzahl der Aufgaben und Videokonferenzen schätzen die Eltern als maßvoll ein, die Kinder haben viel Raum für Nachfragen. Doch natürlich gibt es auch Verbesserungsmöglichkeiten. „Die Eltern wünschen sich noch mehr Transparenz, was die Benotung angeht und wo die Kinder ihre Aufgaben abgeben können“, erklärt Urra. Doch da stoße das AEG mit seinem System teilweise auch an Grenzen.