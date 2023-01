Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst Eltern und Ehemalige werden zum Berufsberater

Am AEG beginnt die Berufsberatung bereits in der sechsten Klasse mit einem Elternpraktikum. Heißt: Die Schüler gehen einen Tag mit ihren Eltern zu Arbeit und schreiben dann einen Bericht für das Fach Deutsch über ihre Erfahrungen. In Klasse acht folgen dann drei Tag Berufsfelderkundung, in der Einführungsstufe (Stufe 11) müssen die Schüler dann ein zweiwöchiges Betriebspraktikum machen. Doch damit nicht genug. „Am Tag vor den Weihnachtsferien hatten wir rund 15 ehemalige Schüler da, die der Oberstufe erklärt haben, was sie gerade machen“, erklärt Willms: „Wir wollen einführen, dass einmal im Jahr die letzten Jahrgänge kommen und mit dem Abschlussjahrgang ins Gespräch kommt.“ Diese Zusammenkünfte von „frischen“ Ehemaligen und aktuellen Schülern solle ritualisiert werden.