Kaarster Infos zu Lernumgebung, Medienkonsum und Co. Worauf Eltern von Kindern im Vorschulalter achten sollten

„Die Kinder verfügen über Basisfähigkeiten, wenn sie in die Schule kommen – in der Schule geht es um Wissensvermittlung“, erklärte Büschges. Bewegung sei der Hauptförderer der Hirnnerven, erklärte er. Sein Credo: „Schulreife Kinder brauchen schulfähige Eltern.“ Sie sollten eine positive Lernumgebung schaffen, müssten ihrem Kind Vertrauen entgegenbringen, ohne Perfektion zu erwarten. Wichtig sei Lob ohne Übertreibung. Loslassen sei ebenfalls wichtig – nicht zu verwechseln mit Alleinlassen. Büschges riet dazu, Vergleiche mit anderen Kindern zu vermeiden. Kids, die eingeschult werden, sollten im motorischen Bereich unter anderem das Werfen und Fangen eines Balles beherrschen, mit einer Schere umgehen können sowie sich an- und ausziehen und die Schuhe zubinden können. Zur sozialen Kompetenz gehörten die Fähigkeit, Anweisungen anzunehmen, warten, zuhören und andere ausreden zu lassen, Grenzen zu erkennen und Regeln zu akzeptieren. In Bezug auf die emotionale Kompetenz sei es wichtig, mit Niederlagen umzugehen, uneindeutige Situationen auszuhalten und sich selber zu vertrauen. Sprache ist Macht – und Voraussetzung dafür, Konflikte verbal zu lösen. Was ist an Medienkonsum vertretbar? „Für Vorschulkinder sind maximal 45 Minuten am Tag mit gewaltfreien Inhalten vertretbar“, sagte der Experte. Und er hält nichts von klugen Büchern: „Menschen lernen am besten aus Erfahrungen, die sie selber machen.“ „Ein sanfter Übergang von der Kita hin zur Grundschule ist möglich“, sagte Petra Lehwalder, Leiterin der Matthias-Claudius-Grundschule.