Elisabeth und Bernd Graef aus Kaarst Humor als Schlüssel für 50 Jahre Ehe

Elisabeth und Bernd Graef gehören zum Kaarster Inventar. Bernd Graef wurde am 21. Juni 1952, damals war es der Kirmessonntag, im Elternhaus an der Karlsforster Straße geboren, Elisabeth sieben Monate später am Veilchendienstag im Krankenhaus in Büttgen. Im Alter von 16 Jahren lernten sich die beiden Jubilare kennen. Und zwar ganz klassisch im Odeon-Kino auf der Maubisstraße. „Da haben sich früher immer Jugendliche getroffen“, sagt Elisabeth. Nach einer Ausbildung in der Firma seines Vaters Jakob besuchte Bernd die Meisterschule und übernahm im Alter von 23 Jahren den Betrieb. Die gelernte Steuerfachgehilfin Elisabeth arbeitete damals bereits im Büro des Malerbetriebs. Fast 43 Jahre lang führten die beiden gemeinsam das Unternehmen, ehe sie ihn in jüngere Hände übergaben.