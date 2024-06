Am Kaarster Bahnhof Elfjähriger bei Zusammenstoß verletzt – Pkw begeht Unfallflucht

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der junge Fahrradfahrer gegen 15.15 Uhr die Kaarster Straße in Richtung Neersener Straße. In Höhe des Parkplatzes am Kaarster Bahnhof kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, welches aus einer Einfahrt kam. Der Junge verletzte sich durch die Kollision leicht.