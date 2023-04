Pläne bei ISG-Mitgliederversammlung vorgestellt Händler äußern Zweifel an neuem Konzept für die Kaarster Innenstadt

Nachdem Böttger mit seiner Präsentation fertig war, manifestierte sich dieses Kopfschütteln in den Aussagen der Unternehmer. So erklärte Patrick Schappert, Inhaber von Grobi.TV: „Sie bauen unfassbare Luftschlösser. Erklären Sie mal ansatzweise, wie das alles finanziert und realisiert werden soll. Über welchen Zeitraum reden wir? Ich halte es für unrealistisch“, sagte der Unternehmer. Auf der einen Seite stehe die Stadt kurz vor der Haushaltssicherung und will dann ein solches Mammutprojekt stemmen. Der städtische Kulturmanager Dieter Güsgen ist „hin- und hergerissen“. Der Entwurf sei „sehr kreativ, innovativ und mutig“, so Güsgen. Aber: „Beim Verkehr und der Finanzierung fehlt mir die Vorstellung, wie es funktionieren soll.“ Derzeit gebe es in der Innenstadt rund 300 öffentliche Parkplätze, von denen bei der Umsetzung des Projektes die meisten wegfallen würden. Zwar ist eine Tiefgarage geplant, aber diese ist vorerst für die Mitarbeiter und Anwohner der neuen Gebäude – neben dem „Haus der Möglichkeiten“ sollen an der Straße „Am Dreieck“ zwei Wohnhäuser gebaut werden. „Wenn die Stellplätze wegfallen, werden weniger Kunden in die Innenstadt kommen. Ich erkenne nicht, dass zentrumsnah irgendwo Parkplätze entstehen sollen“, erklärte Güsgen.