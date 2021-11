Kaarster Bürger bekommen das Wort : Einwohnerversammlung zur Stadtpark-Erweiterung

Kaarst Auf einer Einwohnerversammlung am 30. November (18 Uhr) im Albert-Einstein-Forum (Am Schulzentrum) wird über die Weiterentwicklung des Stadtparks und den geplanten Bau einer Parkpalette auf dem Grundstück der heutigen Grundschule Stakerseite diskutiert.

Das Ergebnis der Einwohnerversammlung wird Grundlage der weiteren politischen Beratungen in den zuständigen Gremien wie dem Bau- und Planungsausschuss und dem Stadtrat sein. In der Einwohnerversammlung werden keine Entscheidungen getroffen – sie dient dem Informationsaustausch und der Meinungsbildung.

Die Weiterentwicklung des Stadtparks ist eine der zentralen Maßnahmen aus dem Förderprogramm des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK) der Stadt Kaarst. Damit soll der Stadtpark als zentraler offener Freiraum gestärkt und in der Fläche vergrößert werden. Diese Planungen haben in den zurückliegenden Jahren auch deshalb an Gewicht gewonnen, weil die Bedeutung des Stadtparks für das Stadtklima stärker in den Fokus gerückt ist. Derzeit erarbeitet die Stadt ein Klimaanpassungskonzept. Dieses wird aufzeigen, wie in der Innenstadt in den Sommermonaten sogenannte Hitzeinseln entstehen.