Neue Gebührenordnung ab Januar : Eintritt für Hallenbad wird teurer

Büttgen Die Stadt Kaarst erhöht die Preise für das Büttgener Hallenbad. Eine Einzelkarte kostet ab Januar 2023 4,50 Euro. Zuvor waren die Preise lange nicht gestiegen.

Seit November 2011 sind die Eintrittspreise für das Büttgener Hallenbad konstant. Bis jetzt. Denn ab Januar wird das Schwimmen in Büttgen teurer, die Stadt hebt in einer neuen Gebührenordnung die Eintrittspreise für alle Nutzer moderat an. Als Grund führt die Verwaltung die in den vergangenen Jahren gestiegenen Lebenshaltungskosten an. Durch die Erhöhung ab Januar 2023 sollen Mehreinnahmen in Höhe von rund 30.000 Euro durch „normale“ Badegäste generiert werden. Aus dem Schul- und Vereinsschwimmen rechnet die Verwaltung zudem mit Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 Euro.