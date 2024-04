Einmaliger fraktionsübergreifender Kompromiss Die Haushaltssicherung ist vom Tisch

Noch am Mittwochabend hatte Ingo Kotzian auf der CDU-Mitgliederversammlung erklärt, dass im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung ein Kompromiss aller vier großen Fraktionen bevorstehe. Einzig eine Unterschrift fehlte noch: die von Bürgermeisterin Ursula Baum, die sich noch an „einer Lappalie“ störe. Am Donnerstagmittag folgte dann die Unterschrift, ehe am Abend im Finanzausschuss der Haushalt 2024 auf den Weg gebracht wurde. Das Positive: Die Haushaltssicherung ist vom Tisch – auch ohne eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern.