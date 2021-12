Weihnachtsmarkt in Kaarst : Einlass zu „Sternstunden“ nur mit 2G-Armband

Weihnachtsmarkt in Kaarst

Kaarst Einlass nur mit Bändchen: Darauf setzen die Organisatoren des Weihnachtsmarktes „Sternstunden“ in der Kaarster Stadtmitte. Dieser findet vom 10. bis zum 12. Dezember unter 2G-Bedingungen statt.

An zwei Kontrollstellen werden die Immunisierung geprüft und die Bändchen für den jeweiligen Tag ausgegeben: am Eingang des Weihnachtsmarktes und am Haupteingang der Rathaus-Arkaden.