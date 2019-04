„Stabilität nicht gegeben“ : Eingestürztes Haus in Kaarst muss abgerissen werden

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Haus in Kaarst droht einzustürzen.

Kaarst Das in Kaarst eingestürzte Haus ist am Montagmorgen von Gutachtern und Statikern begutachtet werden. Ihre Entscheidung: Das Haus muss abgerissen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stephan Seeger Von Stephan Seeger Redakteur Autorendetails aufklappen Stephan Seeger (seeg) ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil

Es war ein richtiger Schock für die zwölf benachbarten Bewohner, als sie am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr komische Geräusche aus dem unbewohnten Nachbarhaus hörten. Dort waren Teile der Kellerdecke eingestürzt, so dass die Nachbarn evakuiert werden mussten. Am Montag wurde entschieden, dass das Haus abgerissen werden muss.

Das bestätigte Stadtsprecher Peter Böttner auf Nachfrage. „Laut Statiker ist die Stabilität des Hauses nicht gegeben“, sagte Böttner. Der Abriss wird allerdings nicht mehr am Montag erfolgen. Zuerst einmal musste eine Gasflasche aus der Baugrube geborgen werden, die zuvor im Gebäude lag und bei dem Teileinsturz in die Grube fiel. Dazu wurde ein spezieller Kran angefordert, der schmal genug ist, um an die Flasche heranzukommen. Auch ein Baukran auf dem Gelände droht durch das einsturzgefährdete Haus umzukippen. Dieser soll im nächsten Schritt entfernt werden. Sobald der Kran entfernt ist, wird die Neusser Straße einseitig wieder freigegeben.

Die Nachbarn, die rechts neben dem eingestürzten Haus wohnen, können dann ihre Wohnungen zurückkehren. Bis Ende der Woche sollen auch die Nachbarn im unmittelbar angrenzenden linken Gebäudeteil wieder in ihren Wohnungen sein. „Sie müssen sich gedulden, bis das Gebäude abgerissen ist. Die Abbrucharbeiten sollen aber noch in dieser Woche beendet werden“, sagte Böttner: „Ostern können die Menschen hoffentlich zu Hause feiern.“ Das bewohnte Mehrfamilienhaus und der einsturzgefährdete Altbau teilen sich dem Stadtsprecher zufolge eine Hauswand. Das Nebengebäude werde gerade umgebaut und saniert, erklärte er. Möglicherweise sei das Loch bei der Entkernung entstanden.

Am Sonntag gegen 22.15 Uhr hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Neusser Straße laut Feuerwehr ungewöhnliche Geräusche im angrenzendem Nebengebäude gehört. In dem Haus werden derzeit umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. An der Außenwand des Gebäudes wurde ein etwa 7 x 2,5 Meter langer Riss entdeckt. Außerdem stürzte ein Teil der Kellerdecke ein.