„Requiem für die Schöpfung“ in der Lukaskirche Eine Uraufführung mit vielen Mitwirkenden

Susa Weber trug die Texte professionell vor, gelegentlich in direktem Kontakt zum Publikum: „Stellt euch eine Welt vor, in der das Wort am Anfang war.“ Die formative Anlage des Requiems entsprach aber dem althergebrachten Zyklus, also mit einem „Dies irae“, das von Klavier und E-Gitarre eindrucksvoll gestaltet wurde. Weil die Lukaskirche eine Orgel hat, kamen von dort auch Tutti-Klänge: Rachel Peham spielte sie astrein. Auch Sascha Thiele (E-Gitarre) und Natalia Vetrova (Klavier) hatten bedeutenden Anteil an der Uraufführung und waren hellwach dabei. Mark Koll von der gleichnamigen Kaarster Musikschule sagte nach dem Konzert anerkennend: „Und das in Kaarst!“ Er würdigte damit die Gesamtleistung eines grandiosen Konzertes.