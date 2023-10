Wohnquartier Commerhof Bekommt Kaarst eine Margarete-Steiff-Straße?

Am Commerhof im Holzbüttgener Osten soll in den kommenden Jahren ein neues Wohnquartier entstehen. Dort, wo neue Straßen geschaffen werden, müssen natürlich auch Namen gefunden werden – und die Stadt hat nun einen Vorschlag unterbreitet. So soll die Erschließungsstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 113 künftig „Margarete-Steiff-Straße“ heißen. Dabei handelt es sich um eine deutsche Unternehmerin, die am 27. Juli 1847 in Giengen geboren wurde. Sie ist die Gründerin der weltbekannten Firma „Steiff. Ihr Lebensweg wurde von einer frühen Kinderlähmung geprägt, die sie zeitlebens an einen Rollstuhl fesselte. Trotz dieser Herausforderung strahlte sie einen bemerkenswerten Lebensmut aus und sie begann in den 1880er Jahren handgefertigte Stofftiere herzustellen, um ihre finanzielle Lage zu verbessern.