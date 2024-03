Kaarster sammelt Original-Einrichtungselemente Eine eigene kleine Kneipe im Flur

Der Text des Liedes von Peter Alexander „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ trifft zumindest nicht auf Mario Zwart zu: Denn er könnte singen „Die kleine Kneipe in unserem Flur“. Gleich beim Betreten der Wohnung von Zwart und seiner Lebensgefährtin Katja Klotz wähnt sich der Besucher in einer heimeligen Gastwirtschaft: An den Wänden leuchten Leuchtreklamen einer bestimmten Biersorte mit W., eine Zigarettenreklame flimmert, ein Stehtisch plus zwei Hockern lädt zum Verweilen ein, unzählige Bierdosen- und flaschen zieren Regale und ein Kleiderständer, der einem irgendwie bekannt vorkommt, wartet in der Ecke auf Mäntel und Jacken.