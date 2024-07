Projektwoche am Vorster Gymnasium endet Eine bunte Graffiti-Wand und ein besonderes Musical

Der Blick nach draußen hat Schulleiter Volker Werker am Donnerstagmorgen noch ein bisschen Sorgen bereitet, doch bei der kurzen Ansprache am Ende der Projektwoche am Georg-Büchner-Gymnasium haben sich diese Sorgenfalten in Luft aufgelöst, denn draußen schien die Sonne. Und so konnten sich die Eltern und weitere Verwandte auf dem gesamten Schulgelände anschauen, was ihre Kinder in der vergangenen Woche auf die Beine gestellt haben.