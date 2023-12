Rathausgalerie in Kaarst Eine Ausstellung über die Friedhofskultur

Unsere Friedhofskultur, auch das wird durch die Ausstellung deutlich, überwindet trennende Grenzen der Religionsgemeinschaften. Die Soldatenfriedhöfe mit ihren vielen gleich gestalteten Kreuzen oder Grabmalen sind eine Mahnung zum Frieden. Keiner kennt sich so gut aus auf den Kaarster Friedhöfen wie Johannes Johnen. Er war bei der Ausstellungseröffnung dabei und wird am kommenden Dienstag einen Vortrag in der Volkshochschule halten. Er sagte, dass der Kaarster Friedhof am Jungfernweg Ecke Giermesstraße schon 260 Jahre alt ist. Vor dieser Zeit seien die Verstorbenen im Schatten der Alten Romanischen Kirche beigesetzt worden. Der Kaarster Friedhof hat nur wenige große und monumentale Grabstätten. Was früher üblich war: Die Grabsteine wurden beidseitig genutzt. Bei den Frauen fehlte nie der Geburtsname. Herbert Kuhn aus Neuss ist Steinbildhauermeister und Botschafter für das immaterielle Erbe Friedhofskultur. Er machte auf Änderungen nach dem 2. Vatikanischen Konzil aufmerksam: „Zu christlichen Kreuzen kam eine fernöstliche Symbolik. Menschen aus anderen Ländern brachten ihre verschlüsselte Symbolik mit.“