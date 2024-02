Unbekannte flüchten Richtung Merkurstraße Einbruchsversuch in Einfamilienhaus an Sonnenstraße

Kaarst · An der Sonnenstraße in Kaarst hat es am Rosenmontag (12. Februar) einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gegeben. Gegen 20.35 Uhr hörten Zeugen zwei laute Geräusche hinter dem Haus und machten durch Rufe auf sich aufmerksam.

13.02.2024 , 12:42 Uhr

In Kaarst hat es am Rosenmontag einen Einbruchsversuch gegeben. Foto: dpa/Silas Stein

Daraufhin flüchteten zwei männliche Personen über einen Zaun in einen anliegenden Garten und von dort aus in Richtung Merkurstraße. Die Unbekannten seien rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Die hinzugezogene Polizei konnte zwei beschädigte Terrassentüren feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(seeg)