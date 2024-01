Unbekannte in Holzbüttgen unterwegs Vier Einbrüche binnen weniger Stunden

Um in ein Reihenhaus an der Kreuzstraße zu gelangen, hebelten Einbrecher in der Zeit von 16 bis 22.20 Uhr eine Lichtschachtabdeckung und ein Kellerfenster auf. Bei der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Täter Bargeld. Zudem befand sich an der Haustür eine Hebelspur, die darauf hindeutet, dass die Unbekannten zunächst erfolglos versucht haben, an dieser Stelle ins Haus zu gelangen.