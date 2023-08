Polizei sucht Zeugen Einbruch in Tankstelle auf der Girmes-Kreuz-Straße

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28. August) sind Unbekannte gegen 3.30 Uhr in eine Tankstelle an der Girmes-Kreuz-Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter die Verglasung eines Fensters eingeschlagen und waren in das Gebäude eingedrungen. Hinweise auf die Täter und Angaben zur möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.