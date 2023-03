Dreiste Einbruchs-Masche in Kaarst Einbruch in Haus während Friedhofsbesuch

Als ein Kaarster Senior am Samstagnachmittag, 11. März, von seinem Friedhofsbesuch wieder in sein Haus an der Edelweißstraße kam, fand er offenstehende Schubläden und Schränke vor. Einbruchsspuren waren nach Angaben der Polizei allerdings nicht zu sehen. Seinen Wohnungsschlüssel vermisste der Mann seit dem Friedhofsbesuch, die Haustür hatte er mit einem Ersatzschlüssel geöffnet.