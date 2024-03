Einfamilienhaus in Vorst Einbrecher flüchten nach Rückkehr von Bewohnerin

Auf der Straße „Rottes“ in Vorst sind Unbekannte am Donnerstag (14. März) zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dazu hebelten die Täter ein Gartentor und ein Fenster auf. Als die Bewohnerin gegen 11.30 Uhr heimkehrte, konnte sie beim Aufschließen der Haustür einen lauten Knall vernehmen.