Schlüssel-Trick in Kaarst : Einbruch bei Seniorin nach ungewöhnlicher Masche

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst An der Ritterstraße ist es am Sonntag zwischen 14.30 und 16 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen – der Tat ging ein ungewöhnlicher Schlüssel-Trick voran. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Bewohnerin gegen 14.30 Uhr das Haus. An der Bergerfurthstraße ging auf dem Bürgersteig eine junge Frau vor ihr, die laut Angaben der Seniorin ein Portmonee fallen ließ. Nachdem sie die Unbekannte darauf aufmerksam gemacht habe, habe diese sie um ihren Schlüsselbund gebeten, da das Schloss ihrer Handtasche klemme. Die Täterin drehte sich mit dem Schlüsselbund der Seniorin weg, sodass eine Sicht darauf nicht mehr möglich war. Anschließend habe die unbekannte Frau den Schlüsselbund in die Jackentasche der Geschädigten gesteckt und diese in ein Gespräch verwickelt, wobei sie die Anschrift der älteren Dame erfragte.

Die junge Dame sei circa 17 bis 19 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, habe mittelblonde lange Haare, ein gepflegtes Aussehen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Außerdem habe sie eine braune Handtasche mitgeführt. Gegen 16 Uhr kehrte die Hausbewohnerin an ihre Anschrift an der Ritterstraße zurück. Dort bemerkte sie, dass keiner ihrer Schlüssel auf das Schloss der Wohnungstür passte. Sie stellte zudem fest, dass eingebrochen worden war. Die Einbrecher hatten Schmuck und ein Portmonee entwendet. Die Kripo geht davon aus, dass die Täter mit dem Originalschlüssel in das Haus gelangten, da vor Ort keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten.

Wer hat am 1. Advent Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit der beschriebenen Tat stehen könnten? Hinweise werden unter 02131 3000 entgegengenommen

(NGZ)