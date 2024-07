Nach Einbruch in Kaarst Polizei fahndet nach Mann mit „komischem Hut“

In der Zeit zwischen 14.35 und 14.40 Uhr ist es am Donnerstag (18.) gleich zu zwei Einbrüchen in die Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Arnold-Möllmann-Weg in Büttgen gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Eindringling auf bislang unbekannte Art und Weise die unverschlossenen Wohnungstüren der anwesenden Hausbewohnerinnen geöffnet. In einem Fall hatte der Täter im Wohnzimmer eine Geldbörse erbeutet. Im zweiten Fall war der Unbekannte vor dem Betreten der Wohnung von der Bewohnerin bemerkt worden.