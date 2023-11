Matthias-Claudius-Straße in Kaarst Einbrecher wollen in Geschäftsräume eindringen

Kaarst · An der Matthias-Claudius-Straße in Kaarst hat es in den vergangenen Tagen gleich drei Einbruchsversuche in Geschäftsräume gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

14.11.2023 , 12:30 Uhr

An der Matthias-Claudius-Straße in Kaarst waren Einbrecher unterwegs. Foto: dpa/Silas Stein

Dreimal haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag (11. November), 14 Uhr, bis Montag (13. November), 10 Uhr, in Kaarst versucht, in Geschäfte oder Büroräumlichkeiten auf der Matthias-Claudius-Straße einzubrechen. Während die Einbrecher in zwei Fällen versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, gelang es ihnen in einem Fall, die Hauseingangstür eines Bürokomplexes gewaltsam zu öffnen. Im Anschluss versuchten sie, eine Zugangstür zu Büroräumen aufzuhebeln, wobei sie jedoch scheiterten, sodass es in allen drei Fällen nach derzeitigem Erkenntnisstand beim Versuch blieb und keine Beute erzielt werden konnte. In allen drei Fällen hat das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(seeg)