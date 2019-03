Einfamilienhaus in Kaarst : Einbrecher wecken Bewohner auf und ergreifen die Flucht

(Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kaarst Einbrecher sind am Mittwoch gegen 22 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Broicherseite eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang in das Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Bewohner, der im Obergeschoss schlief, wurde durch die Geräusche wach und schaute nach dem Rechten. Dabei traf er auf zwei Täter, die sofort die Flucht ergriffen. Beide Einbrecher waren mit einer Kapuze bekleidet.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der ein Hubschrauber und ein Diensthund eingesetzt wurden, blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)