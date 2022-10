Einbruch in Kaarst : Zwei Einbrüche am Sonntag

Zwei Einbrüche am Sonntag

Einbruch in Kaarst

Kaarst Am Sonntag, 30 Oktober, ist es in Kaarst zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Täter sollen über eine Balkontür und ein Badezimmerfenster eingestiegen sein.

An der Eichendorffstraße erfolgte zwischen circa 14.45 Uhr und 20.30 Uhr ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich nach ersten Ermittlungen über die Balkontür Eintritt zu einer Wohnung. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie Bargeld.

Der zweite Einbruch ereignete sich ebenfalls am Sonntag. Nach ersten Ermittlungen gelangten Unbekannte an der Königstraße über das Badezimmerfenster in eine Wohnung. Die Tatzeit lässt sich auf circa 15.30 Uhr bis circa 20.40 Uhr eingrenzen. Ob etwas entwendet worden ist, bleibt Teil der Ermittlungen.