Einbruch in Kaarst Tresor samt Inhalt gestohlen

Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch, 7. Juni, etwa zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr. Der oder die Täter brachen die Seitentüre eines Einfamilienreihenhauses an der Meerbuscher Straße in Kaarst auf, so die Polizei. Im Inneren durchwühlten sie alle Räume und entwendeten Schmuck und einen Tresor samt Inhalt.