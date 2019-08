Polizei sucht Hinweise : Einbrecher stehlen Weinflaschen in Büttgen

Büttgen Unbekannte haben es bei einem Einbruch in Büttgen offenbar auf die Spirituosen abgesehen. Die Polizei entdeckte Aufbruchspuren an einem Einfamilienhaus. Dort wurden mehrere Weinflaschen geklaut.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Einfamilienhaus „Am Mühlenweg“ in Büttgen eingebrochen. Die Polizei fand an einem Kellerfenster Aufbruchspuren. Nach ersten Erkenntnissen bestand die Beute der Einbrecher aus diversen Weinflaschen. Die Tatzeit kann auf etwa 2 bis 2.45 Uhr bestimmt werden. Von einem vermeintlichen Tatverdächtigen liegt eine vage Personenbeschreibung vor: männlich, untersetzte Statur, bekleidet mit einer grün-beigen Hose, einer blauen Jacke und einer Umhängetasche.