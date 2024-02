Einbrüche in Büttgen und Holzbüttgen Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Gleich zweimal haben am Wochenende Einbrecher auf Kaarster Stadtgebiet zugeschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am Freitag (23. Februar) zwischen 7.50 Uhr und 17.20 kam es demnach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Raitz-von-Frenz-Straße in Büttgen.