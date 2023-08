Neusser Straße in Kaarst Einbrecher stehlen mehrere Mobiltelefone

Kaarst · Bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft an der Neusser Straße in Kaarst haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag mehrere Mobiltelefone gestohlen. Bislang blieben die Fahndungsmaßnahmen erfolglos.

22.08.2023, 15:03 Uhr

Unbekannte haben mehrere Mobiltelefone in Kaarst erbeutet. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.35 Uhr haben Unbekannte mehrere Mobiltelefone bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft an der Neusser Straße erbeutet. Das teilte die Polizei mit. Zeugen hatten zunächst das Splittern von Glas gehört und dann zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung Cusanusstraße davonlaufen sehen. Das Duo stieg in einen dunklen Wagen und flüchtete in Richtung Neuss. Detaillierte Beschreibungen zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug liegen bislang nicht vor. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat in Kaarst zu melden. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar. Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet die Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher“ mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

(NGZ)