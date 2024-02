Wohnungstür aufgebrochen Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung in Holzbüttgen

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag (9. Februar) gegen 16 Uhr und Samstag (10.) gegen 16.30 Uhr auf der Görlitzer Straße in Holzbüttgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Um in die Wohnung zu gelangen, brachen Unbekannte die Wohnungstür auf. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Wertgegenstände.