Kaarst: Einbrecher schlägt Hausbesitzer nieder

Hausbesitzer niedergeschlagen : Polizei schnappt Einbrecher nach Fahndung

Neuss In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Wohnungseinbruch am Saphirweg in Kaarst-Holzbüttgen gekommen. Der Polizei gelang die Festnahme eines Verdächtigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 157 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Der Melder gab an, dass Einbrecher in seinem Haus seien, die flüchten konnten. Sofort beteiligten sich mehrere Streifenwagen und Zivilkräfte an der Fahndung nach den Verdächtigen.

Die Täter hatten offenbar die Haustür aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen, als sie offenkundig von dem heimkehrenden Bewohner gestört wurden. Der Bewohner versuchte noch, einen der Verdächtigen aufzuhalten, erhielt jedoch nach ersten Erkenntnissen einen Schlag des zweiten Täters, so dass das Duo zunächst flüchten konnte.



zurück

weiter

Gegen 3 Uhr nahm die Polizei einen 26-Jährigen vorläufig fest, der durch Zivilbeamte an der Rotdornstraße gesichtet worden war. Auf ihn traf die Täterbeschreibung zu. Inwiefern der 26-Jährige als Täter in Betracht kommt, werden die weiteren Ermittlungen des Fachkommissariats zeigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Einbrecher keine Beute. Durchwühlte Schränke und Schubladen zeugen von ihrer Arbeit. Die Fahndung nach dem Komplizen des 26-Jährigen dauert ebenso wie die Spurenauswertung an.

(seeg)