Einbrüche in Kaarst Vier Einbrüche an einem einzigen Tag

In einem Mehrfamilienhaus an der Kaarster Hasselstraße hatten sich Unbekannte gegen 18.45 gewaltsam Zutritt verschafft. Nachdem ein Hausbewohner auf die Situation aufmerksam geworden war, flüchteten vier Personen in einem silbernen Kombi in Richtung Kreuzstraße. Der Zeuge beschreibt die Personen als circa 170 Zentimeter groß und mit schwarzen medizinischen Mund-Nase-Abdeckungen maskiert. Zumindest eine Person soll dunkel gekleidet gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme stand noch nicht fest, ob Wertgegenstände gestohlen wurden.