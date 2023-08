Wohnungstür aufgehebelt Einbrecher erbeuten Bargeld in Wohnung „Am Neumarkt“

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in der Kaarster Stadtmitte zugeschlagen. In der Zeit von Freitag (18. August), 21.15 Uhr bis Samstag (19. August), 0.15 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Neumarkt“.