Zeugensuche in Kaarst : Einbrecher hebeln Haustür an der Büdericher Straße auf

Einbrecher hebeln Haustür an der Büdericher Straße auf

Zeugensuche in Kaarst

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Büdericher Straße eingebrochen. Sie durchwühlten die Schränke und stahlen Schmuck und Geld.

Unbekannte sind am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Büdericher Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher zwischen 15.05 Uhr und 16.05 Uhr die Haustür auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke und kommoden. Ersten Informationen zufolge erbeuteten sie Schmuck und Geld.