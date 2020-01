Einsatz in Kaarst : Einbrecher erbeuten Schmuck

(Symbolismus). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kaarst Am Mittwoch waren in Kaarst Tageswohnungseinbrecher aktiv. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr hebelten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses an der Broicherdorfstraße auf.

Das teilt die Polizei mit. Sie durchsuchten sämtliche Räume, wobei ihnen einige Schmuckstücke in die Hände fielen.