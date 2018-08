Kaarst: Einbrecher entkommen unerkannt

An der Antoniusstraße : Wohnungseinbrecher entkommen unerkannt

Vorst Unbekannte Täter sind am Freitag, zwischen 9.15 und 14 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Antoniusstraße eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Täter eine Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und verschwanden anschließend unerkannt aus dem Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

Eine Anwohnerin beobachtete gegen 12.45 Uhr zwei Männer, die hinter den Häusern der Antoniusstraße umher schlichen. Das Duo hatte zwei Taschen dabei und flüchtete über den „Vorster Pfad" auf die Straße „Auf der Schiefroute" und von dort weiter über den „Grünen Weg" in Richtung Friedhof.