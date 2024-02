Unbekannte in Holzbüttgen unterwegs Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Unbekannte Einbrecher sind am Dienstag (20. Februar) nach Angaben der Polizei zwischen 17.50 und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße „Großer Mühlenweg“ in Holzbüttgen eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter das Glas der Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.