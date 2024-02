Autobahn 57 Ein Verletzter bei Unfall am Kaarster Kreuz

Die Person war in einem Kastenwagen auf der A57 unterwegs und fuhr am Kaarster Kreuz gegen einen Fahrbahnteiler. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler. Danach prallte er mit seinem Kleintransporter in den fließenden Verkehr zurück und kollidierte mit einem Sattelzug, der Autos geladen hatte. Durch den Unfall blockierte der Kleintransporter zwei der drei Fahrstreifen, wodurch sich der Verkehr am Vormittag staute. Gegen 10.45 Uhr waren allerdings wieder zwei Fahrstreifen frei, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte.