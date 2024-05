Türkischer Lehrer flüchtet nach Büttgen Ein Beispiel für gelungene Integration

Die türkische Kultur ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre Gastfreundschaft. Genau so wird der Autor dieses Textes in der Wohnung der Familie Aydin empfangen. „Unsere Wohnung ist Ihre Wohnung“, sagt Yasar Aydin, kurz nachdem er die Tür öffnet. Mittlerweile ist die fünfköpfige Familie glücklich und in Deutschland so richtig angekommen. Das war nicht immer so, wie Yasar Aydin unserer Redaktion erzählt.