Last-Minute-Abikursus der VHS Kaarst : Ein Mathekursus in den Osterferien

Kaarst Kurvendiskussion und Stochastik statt Sonnenbad: Spezielle Kurse an der VHS bereiten Schüler auf die Abitur-Prüfungen vor.

Die Tür steht weit offen und von ungemütlicher, verbissener Arbeitsatmosphäre ist nichts zu spüren. Zwölf Abiturienten, davon zwei Mädchen, sitzen an Arbeitstischen in U-Form. Gearbeitet wird vor allem mit dem unmittelbaren Nachbarn. Die Flächen der Tische sind bedeckt mit Blättern, dem Laien (oder ehemaligem Schüler) springen geheimnisvolle Formeln, Tabellen und Diagramme entgegen. Dozent Ercan Sözeri läuft durch den Raum, wirft einen Blick auf die zu lösenden Aufgaben, kehrt zur Tafel zurück und erklärt schreibend das Thema Stochastik (Wahrscheinlichkeitsrechnung). Aber auch andere prüfungsrelevante Gebiete wie analytische Geometrie, Kurvendiskussion und Gleichungssysteme werden behandelt.

Sözeri vermittelt den Stoff in einem lockeren Umgangston und sorgt für ein entspanntes Lernklima. Dazu trägt sicher der eher geringe Altersunterschied zu seinen Schülern bei: Bei dem 32-jährigen Lehrer für Mathematik dürften die Erinnerungen an die eigene Schulzeit noch frisch sein. Seit zwei Jahren bietet er die Crash-Wiederholung für Grund- und Leistungskurse Mathematik in der VHS an. „Es macht mir großen Spaß, sonst würde ich das nicht machen“, sagt er. Die Kurse seien eine Marktlücke, die Nachfrage steige. Da die Schüler freiwillig kommen, ist die Motivation entsprechend hoch, so der Pädagoge. Alle machen gut mit. Özeri verwendet Original-Abituraufgaben ab dem Jahr 2008. Erfolgsmoment für ihn: Im vergangenen Jahr bedankte sich ein Vater, dass die Abiprüfung seines Kindes so gut geklappt hat.