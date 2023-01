Filme in Kaarst Ein Kino-Monat voller Dramen

Kommende Woche, am 11. Januar, wird um 17 und um 20 Uhr der Film „Call Jane“ gezeigt. Während Chicago und die Nation im Jahr 1968 am Rande eines gewalttätigen politischen Umsturzes stehen, führt die Hausfrau Joy mit ihrem Mann und ihrer Tochter ein gewöhnliches Leben in der Vorstadt. Doch Joys erneute Schwangerschaft führt sie unerwartet in einen lebensbedrohlichen Zustand. Sie muss sich mit einem medizinischen System und Ärzten auseinandersetzen, die nicht bereit sind, ihr zu helfen. Eine legale Abtreibung ist nicht möglich. Ihre Suche nach einer Lösung führt sie zu den „Janes“, einer geheimen Frauen-Organisation, die Joy eine sicherere Alternative anbietet – und damit nicht nur ihr Leben rettet, sondern auch grundsätzlich verändert.