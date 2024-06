Vorsterin fährt mit „Eifel-Engel“ überqueren mit dem Rad die Alpen

Angefangen hat ihre Reise am 10. Juni in Köln. Von der Domstadt aus ging es per Zug nach München – mit einem kuriosen Zwischenstopp in Ulm. „Dort gab es einen Schaffner-Wechsel und der Neue wollte nicht weiterfahren, ehe unsere Räder im Zug hängen“, schildert Thomasen. Auf der Hin- und auf der Rückreise hatten je 60 Minuten Verspätung, „das war der schwierigste Teil auf unserer Fahrt“. In München stieg das Trio dann auf seine Räder und fuhr über die Alpen nach Verona. Die Strecke ist zwar „nur“ 620 Kilometer lang, aber gespickt mit vielen Höhenmetern. „Als wir über den Brenner gefahren sind, haben wir an dem Tag 1200 Höhenmeter bewältigt“, so Thomasen.