Vorsterinnen erleben Kurioses auf dem Jakobsweg "Eifel-Engel" erleben tolle Dinge auf Sponsorenfahrt

Doch die Dame aus dem Touristik-Büro zeigte sich erfinderisch und konnte einen Bauernhof „mitten in der Prärie“, so Lydia Thomasen, als Unterkunft ausfindig machen. Dorthin zu radeln erwies sich als unmöglich, denn die Akkus der Räder waren leer. So übernachteten diese im Touristik-Büro und die Engel wurden im Privatauto der hilfsbereiten Dame zum Bauernhof gebracht. Dort erwies sich die Gastgeberin als sehr nett und verwöhnte die „Eifel-Engel“ mit leckerem Essen. Es gab bis jetzt nur eine kleine Panne: Die Reifen verfügten nicht mehr über genügend Luft. Doch auch hier fand sich schnell Abhilfe. In einem kleinen Bistro erschien ein Mechaniker, der einen Kompressor mitbrachte und die Räder in kürzester Zeit wieder flott machte: „Einfach schön, so viele freundliche Menschen zu erleben“, meint Lydia Thomasen.