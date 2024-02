Kaarst-Mitte Ehrenamtler können Quartierstreff retten

Die Geschichte des Quartierstreffs Kaarst-Mitte ist von Pleiten, Pech und Pannen gekennzeichnet. Im neuen Anbau, angrenzend an das Albert-Einstein-Forum, sollte eigentlich am 1. Mai 2020 ein Integrationsmanager seine Arbeit beginnen. Coronabedingt konnte der erste Manager Max Gassen aber erst am 17. März 2021 mit einer digitalen Auftaktveranstaltung starten. Finanziell war das Ganze zunächst gut abgesichert: Die Arbeit des Integrationsmanagers fußte auf einem Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Kaarst und der Diakonie Rhein-Kreis Neuss, das vom Land NRW als „Soziale Integration im Quartier 2017“ gefördert wurde. Die Förderung lief nach zwei Jahren am 30. April 2022 aus. Max Gassen beendete seine Tätigkeit bereits im Dezember 2021 wieder.