Einrichtung in Kaarst Ehrenamtler begeistert mit Lesung im Vinzenzhaus

Die zweite Geschichte handelte vom Regenbogenzelt, in dem ein Erzähler Geschichten zu Themen in verschiedenen Farben wiedergibt. Diese Erzählungen werden von den Zuhörern in ihre Häuser mitgenommen und lassen sie warm erscheinen, während der Erzähler immer leichter wird. Die beiden Geschichten wurden von den Organisatoren des Friedensgebetes, das ein Mal monatlich in der Kirche Alt Sankt Martin stattfindet, verfasst. Im Anschluss erinnerte sich Peter Stein an den früheren Kaarster Pfarrer Otto Krott und weckte damit ebenfalls Erinnerungen der Zuhörer.