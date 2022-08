Engagement in Kaarst : Stadt Kaarst verleiht Ehrengabe

Kaarst Die Feierstunde für Ehrenamtler im Tuppenhof zeigt die große Bandbreite des Engagements. Wer ausgezeichnet wurde, erfahren Sie hier.

Die riesige Bandbreite an Ehrenämtern in der Stadt Kaarst spiegelte die Verleihung der Ehrengagbe am Sonntag wider, die wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste. In einer Feierstunde auf dem historisch-gemütlichen Ambiente des Tuppenhofs begrüßte Bürgermeisterin Ursula Baum zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der politischen Parteien, die die Ehrungen beschlossen hatten.