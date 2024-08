Eröffnung am kommenden Samstag Ehepaar Wertheim eröffnet neue Galerie in Büttgen

Die Gründung einer eigenen Kunstgalerie reifte schon seit Jahresbeginn 2023 in den Köpfen von Rena und Monica Wertheim: „Aber es fanden sich keine Räumlichkeiten für unser neues Projekt“, erinnert sich Rena Wertheim auf Anfrage unserer Redaktion. Doch dann wurde das Paar fündig und mietete ab dem 1. Juli dieses Jahres Räume am Rathausplatz 4 an. Nun steht der geplanten Eröffnung der Wertheim Arts Galerie am kommenden Samstag, 17. August, ab 12 Uhr nichts mehr im Wege.